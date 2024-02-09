Данилов: Украинских пленных не было в сбитом российском Ил-76 9.02.2024, 11:24

Секретарь СНБО обосновал свое заявление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных не было на борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося 24 января в Белгородской области РФ . У Украины нет достаточно информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день.

Об этом он сказал в интервью изданию «Бабель». Представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины также призвал не быть категоричными в выводах и не утверждать, что Ил-76 именно сбили.

«Действительно в России потерпел крушение самолет. Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет», – заверил политик.

Он уточнил, что говорит это на основе опыта, который Украина получила после крушения самолета МАУ в Тегеране 8 января 2022 года, а также на основе того, что происходило дальше.

«Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала – то, что называется, скажем так, погибшие (россияне утверждали, что на борту находилось 65 украинских военнопленных. – Ред.), – было бы значительным. И то поле было бы все красное от крови», – пояснил Данилов.

Он убежден, что если бы это было так, то россияне обязательно бы воспользовались такой ситуацией и засняли бы ее, чтобы потом использовать для пропагандистской телекартинки. Секретарь СНБО подчеркнул, что такого там не было, а в современном мире ничего скрыть невозможно.

«У них была заготовлена вся эта история. Поэтому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка», – сказал Данилов.