Президент Литвы о ситуации на границе с Беларусью: Железный занавес уже опустился 1 9.02.2024, 11:25

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Гитанас Науседа

фото: delfi

Науседа прокомментировал возможное закрытие еще двух пунктов пропуска.

Железный занавес между Западом и Востоком уже опустился, и, вероятно, это надолго. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ответ на просьбу прокомментировать возможное закрытие еще двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

«Он [железный занавес – ред.] уже опустился, он опустился всей своей тяжестью 24 февраля 2022 года», — приводит слова Науседы ресурс LRT. Литовский президент отметил, что после начала войны некоторые западные лидеры «еще некоторое время питали иллюзии» по поводу возможного диалога между Западом и Востоком. Но эти иллюзии развеялись после резни в Буче. «Так что «железный занавес» уже есть, он, вероятно, опустился надолго, я не берусь судить, на десятилетия или на годы, это во многом будет зависеть от будущего российского режима», — сказал Науседа.

Напомним, литовская комиссия по национальной безопасности во вторник предложила закрыть для движение товаров, транспорта и людей пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас» (с белорусской стороны «Котловка» и «Привалка»). Также предлагается постепенно сократить количество регулярных пассажирских автобусных рейсов в Беларусь. Решение об этом должно принять литовское правительство.