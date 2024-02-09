Главврач минской больницы объяснила, почему небольшие зарплаты у медиков — это хорошо 26 9.02.2024, 11:37

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Верх цинизма.

Главный врач минской больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая попыталась объяснить, почему в Беларуси не хватает медиков. Вспомнила и про небольшие зарплаты — но неожиданно нашла в этом плюс, пишет nashaniva.com.

— В 2022 году The Lancet публиковал, что не хватает 6,5 миллиона врачей в мире. А уже в этом году прозвучало, что не хватает 14 миллионов врачей. Это связано с объективными факторами изменения мира, — сказала она в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Светлицкая вспоминает, что недавно к ним в больницу приезжали итальянцы и жаловались на то, что итальянские медицинские университеты стоят пустыми.

— Говорили, что молодые итальянцы не хотят становиться врачами. На наш удивленный вопрос — это же одна из таких хороших стран, где хотелось бы быть врачом и получать много денег — они ответили, что нет. Сегодня достаточно много специальностей, где с меньшей долей ответственности можно получать больше денег.

Ольга Светлицкая подчеркнула, что в медицине высока доля ответственности. Она признала, что люди не хотят работать в этой сфере по объективным причинам.

Но нашла она и плюс в том, что у белорусских медиков небольшие зарплаты:

— Радует то, что тот, кто остается сейчас в медицине или кто приходит сейчас в медицину, искренен. Это те люди, которые имеют высокую духовность. То есть те, кто хотел уйти за деньгами, он ушел.

А те, кто остался, они хотят лечить, хотят помогать людям. И знаете, такой селектор тоже в чем-то и неплох.