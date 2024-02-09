В центре Минска продается необычная «творческая» квартира

В центре Минска продается необычная «творческая» квартира3
- 9.02.2024, 11:56
- 2,372
Санузел размером с кухню и стильный интерьер.
В базе Realt появилась стильная квартира в сталинке на улице Берестянской. В квартире отличный ремонт, а в просторном санузле висит целая галерея с обложками известного журнала. Показываем эту двушку в подробностях.
Это пятиэтажная сталинка по адресу Берестянская, 2. До станции метро «Площадь Победы» около 10 минут пешком. В соседнем доме находится пекарня Bro Bakery.
Квартира находится на втором этаже. Общая площадь — 58 квадратов, жилая — 33 метра. Кухня — 8 квадратов. Между гостиной и кухней нет двери, но комнаты раздельные.
В 20-метровой гостиной стоит диван и рабочий стол, на стене висит телевизор.
В спальне стоит кровать, установлен шкаф-купе.
В квартире большой совмещенный санузел, его площадь — 9 квадратов. Здесь установлена и ванна, и душ, есть стиральная машина. А одна стена оформлена рамками с обложками журнала «Большой».
Стоимость квартиры — 126 тысяч долларов (2 154 доллара за квадрат).