В центре Минска продается необычная «творческая» квартира 3 9.02.2024, 11:56

2,372

Санузел размером с кухню и стильный интерьер.

В базе Realt появилась стильная квартира в сталинке на улице Берестянской. В квартире отличный ремонт, а в просторном санузле висит целая галерея с обложками известного журнала. Показываем эту двушку в подробностях.

Это пятиэтажная сталинка по адресу Берестянская, 2. До станции метро «Площадь Победы» около 10 минут пешком. В соседнем доме находится пекарня Bro Bakery.

Квартира находится на втором этаже. Общая площадь — 58 квадратов, жилая — 33 метра. Кухня — 8 квадратов. Между гостиной и кухней нет двери, но комнаты раздельные.

В 20-метровой гостиной стоит диван и рабочий стол, на стене висит телевизор.

В спальне стоит кровать, установлен шкаф-купе.

В квартире большой совмещенный санузел, его площадь — 9 квадратов. Здесь установлена и ванна, и душ, есть стиральная машина. А одна стена оформлена рамками с обложками журнала «Большой».

Стоимость квартиры — 126 тысяч долларов (2 154 доллара за квадрат).