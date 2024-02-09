Путин достал своего «циркона» — но и тут облом 1 Александр Кочетков, «Апостроф»

9.02.2024, 12:08

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Реальность против мультиков.

Во время массированного ракетного удара по Украине 7 февраля российские оккупанты запустили по Киеву ракету «Циркон». Это так называемая очередная «аналоговнет» кремлевской армии была сбита средствами ПВО.

Ракета «Циркон» у россиян фактически принята на вооружение. Ее вроде бы испытывали на полигоне и она вроде бы попадала в наземные цели. И хоть это противокорабельная ракета, она может использоваться и против целей на поверхности. Но каких-либо подтверждений по поводу поражения целей, к примеру, видеоматериалов, как обычно этим хвастаются россияне – представлено не было. К тому же характеристики этой ракеты не подтверждены.

Да, эта ракета вполне могла быть использована при ударе по Киеву. Но это не имеет принципиального значения. Надо подчеркнуть, что эта ракета не является чем-то принципиально новым и таким средством, которое наносит значительно большие разрушения или ее труднее сбить. Нет. Это ракеты одного семейства, так сказать, «Искандеров». Они запускаются практически из однотипных пусковых установок.

К тому же ракета «Циркон» очень похожа на ракету «Кинжал». Они отличаются фактически по пусковой установке. Уже все украинцы, наверное, знают, что «Кинжалы» запускаются с МиГ-31К, но их также можно запускать с Ту-22М. А вот «Циркон» запускают либо с подводных лодок, либо с пусковых корабельных установок. Кстати таких же, с которых запускают «Калибры».

Относительно скорости. Нет там скорости в 9 махов. Она может набирать такую скорость, но где-то на высоте 40 км на маршевом участке траектории. Но когда она уже выходит на цель на финальном отрезке траектории, то имеет примерно 3,5-4 маха. Поэтому современные комплексы, такие как Patriot или IRIS-T, могут ее сбивать, что мы собственно и увидели.

Почему «Цирконы» именно сейчас? Потому что с «Кинжалами» у россиян уже тяжело – не хватает этих ракет. Потому они и начинают использовать противокорабельные комплексы. Но принципиальной разницы для наших зенитчиков это не составляет.

Есть и другие причины запуска «Цирконов» – они испытывают эти ракеты в полевых условиях, так сказать. К тому же они отчаянно ищут, чем же можно нас достать и пробить нашу ПВО. Поэтому они и придумывают разные варианты.

То, что эта ракета приземлилась где-то между домами – это хорошо. И наверняка она штатно не взорвалась, потому что иначе воронка была бы больше при падении, чем было показано. Но отслеживать, какая именно ракета была сбита нашей противоракетной обороной – нет смысла. Если бы было что-то принципиально новое – мы это увидим. И здесь решает не столько совершенство некой техники и вооружения, а количество.

И по совершенству. В России недавно 12 разработчиков гиперзвуковых ракет посадили. Официально за то, что они кому-то там передавали секретную информацию, а фактически за то, что они ввели в заблуждение политическое руководство, потому что реальные характеристики и «Кинжала», и «Циркона», и «Авангарда» абсолютно не отвечают тому, о чем они рассказывают в своих мультиках.

Александр Кочетков, «Апостроф»