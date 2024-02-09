В Беларуси запретили российскую лапшу быстрого приготовления

В Беларуси запретили российскую лапшу быстрого приготовления4
- 9.02.2024, 12:24
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Что с ней не так.
В Беларуси запретили продавать российскую лапшу быстрого приготовления с ароматом курицы «Вкусная пауза от Биг Ланч», сообщает Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
Недоброкачественную продукцию работники санстанции обнаружили во время февральского мониторинга. Как рассказали специалисты, импортная продукция не соответствовала требованиям по безопасности. В частности, было выявлено превышение по микробиологическому показателю «дрожжи и плесень».
«Приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — отметили в Светлогорском зональном центре гигиены и эпидемиологии.