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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре

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  • 9.02.2024, 12:29
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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре

Первые детали и фото.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Они связаны с делом о постановочных акциях протеста при возвращении имущества святыни государству.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По информации издания, СБУ пришла к священнослужителю, который координировал постановочные митинги.

Напомним, национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» объявил о расторжении договора аренды с УПЦ Московского патриархата с 29 марта 2023 года, однако якобы верующие организовали протесты под лаврой. Неизвестные продолжительное время закрывали помещение лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества.

В августе СБУ сообщила о подозрении «активистке» Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки во время массовых акций возле Киево-Печерской лавры. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Однако самым резонансным стало дело бывшего наместника Лавры митрополита Павла (Паши «Мерседеса»). Он получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. Его отправили в СИЗО, однако в августе его адвокат внес за него залог в размере 900 тысяч долларов.

23 января адвокат Павла Никита Чекман рассказал, что Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения Павлу. Срок действия возложенных на фигуранта обязанностей – по меньшей мере 23 марта. До этого времени он обязан не отлучаться с места жительства, являться по вызову, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет.

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