В прошлом году в Польше у граждан Беларуси родилось более 700 детей 9.02.2024, 12:32

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Приблизительно столько же их родилось и в 2022 году.

В прошлом году в Польше у граждан Беларуси родилось более 700 детей, сообщает mostmedia.io. Примерно столько же было в 2022 году — 741.

Гражданки других стран родили в Польше более 15 тысяч детей. Это 5,5% от общего числа. На первом месте, как и за год до этого, украинки. У них в 2023-м родилось 12 тысяч детей (в 2022-м было 16,7 тысячи). Белоруски на втором месте, на третьем — вьетнамцы (188 новорожденных в Польше).

Польское статистическое ведомство свидетельствует, что рождаемость в стране с каждым годом снижается. В 2023-м она достигла самого низкого значения со времен Второй мировой войны.