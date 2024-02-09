КГБ против ДФР: идет масштабный передел сфер влияния 4 Телеграм-канал «Ник и Майк»

9.02.2024, 12:44

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Фото: Getty Images

Ситуация интересная.

Задержание большого количества сотрудников ДФР Комитета госконтроля - самое серьезное дело со времен дела таможенников, если говорить про межведомственные разборки. Объективно ничем иным это и не является.

«Борьбой с коррупцией» это назвать сложно, ведь тогда нужно идти вширь географически по другим областям и вглубь, то есть ввысь, по должностям. Возможно, про области мы еще что-то услышим. Однако главного коррупционера Игоря Маршалова отправляют послом в Зимбабве (назначение такого персонажа послом в «ключевую страну в Африке» лишь подчеркивает характер отношений хунты и Зимбабве). И даже дали напоследок поцеловать знамя ДФР. А его непосредственного босса, Василия Герасимова, даже не пожурили.

Так что это точно не про борьбу с коррупцией, а про передел сфер влияния. Можно сказать, что Иван Тертель отжал мощный инструмент давления на бизнес, потому что ничем иным «финансовая разведка» не занималась. Задача – повысить уровень и качество поборов. Бизнес, в том числе относительно прикорытный, может готовиться к более суровым временам. Потому что очень нужны деньги.

В системе, которую создала хунта, дела «таможенников», «ДФР» или вообще кого угодно можно возбуждать хоть каждый день, но от этого ничего не изменится. С таким же рвением, с которым она кошмарит белорусов, она будет сажать пачками соседей по кабинету. Опять-таки – ничего нового. Это решение своих внутренних задач по переделу сфер влияния ключевых фигур и структур.

Имея перед собой традиционный конфликт по линии МВД-КГБ, Тертель усилил свои позиции за счет захода на поле финансовой милиции. Вообще сейчас ситуация интересная: спецслужбы режима вынуждены тактически объединяться, чтобы поодиночке не проиграть Николаю Карпенкову.

Телеграм-канал «Ник и Майк»