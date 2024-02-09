Майор ВСУ о новом главкоме Сырском: Увидим неожиданные решения на поле боя 3 9.02.2024, 12:52

1,950

Александр Сырский

Новая команда может решить два важных вопроса.

Новая команда в руководстве Вооруженных Сил Украины и назначение на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поможет сдвинуть вопрос мобилизации и технического переоснащения войска.

Такое мнение высказал заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкар.

«Относительно назначения Сырского, войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Команда генералов – тот самый Андрей Гнатов, и Михаил Драпатый, с которыми имел честь служить, – это хорошая, прогрессивная команда молодых украинских генералов. Я думаю, что такая команда точно сдвинет вопрос технической мобилизации Украины, технического переоснащения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управлению автоматизированными системами на поле боя», – добавил он в эфире телеканала «Эспрессо».

Военный отметил, что в ближайшее время украинцы могут увидеть новые неожиданные решения на поле боя.

«Именно с такими ожиданиями живет много ребят, которые находятся сейчас на фронте», – констатировал Кишкар.