Эксперт: У ВСУ появится шанс нанести «большой удар» по Путину 9.02.2024, 13:09

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В России сложилась особая ситуация.

Для Украины крайне важен период до президентских выборов в России, отметил в интервью «Главреду» российский политтехнолог Марат Гельман. Так как в это время Россией управляет не война, а выборы.

Для Путина выборы сейчас важнее войны, уверен Гельман.

«В некотором смысле война становится частью выборов. Поэтому в это время могут приниматься совершенно неадекватные с военной точки зрения решения, и ВСУ ими надо пользоваться», - сказал он.

Гельман добавил, что такая ситуация в России будет наблюдаться по меньшей мере «ближайшие полтора месяца».

«Например, предвыборный штаб может сказать, что за три дня до голосования нужна какая-то победа. В генштабе понимают: для такой победы нет никаких оснований, но и сказать «нет» там не могут, потому вынуждены переть. Естественно, для украинской армии это возможность уничтожить живую силу противника в такой момент», - объяснил политтехнолог.

Так что, по словам Гельмана, до 17 марта война будет частью выборов, что приведет к нелогичным и неправильным для российской армии решениям, «возможно, даже сверхжестоким».

«После 17 марта в России перейдут от точечных репрессий к массовым. Почти наверняка после этой даты для россиян начнутся сталинские времена. Ведь пока что - до «выборов» - эти репрессии сдерживаются. Связано это с тем, что теперь этим занимается уже не Кремль, а огромное количество бенефициаров этих репрессий. Наиболее очевидно это в культуре, но так везде», - ответил он.