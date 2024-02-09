К чему может привести закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Литвой 2 9.02.2024, 13:42

3,056

Фото: Reuters

В прошлом году были только «цветочки».

Комиссия по национальной безопасности Литвы во вторник предложила прекратить работу двух из четырех пунктов пропуска на границе с Беларусью и принять другие ограничения, чтобы сократить поток белорусов. Идею поддержало МВД Литвы, но окончательное решение будет за правительством. «Наша Ніва» объясняет, как это закрытие отразится на белорусах.

В прошлом году были только «цветочки»

До закрытия двух пунктов пропуска в августе 2023 года на белорусско-литовской границе функционировали шесть автодорожных переходов.

Если правительство Литвы примет предложение Комиссии по национальной безопасности прекратить работу пунктов пропуска «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»), останется только два КПП: «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»).

И если в прошлом году литовская сторона прекратила работу двух незначительных пунктов пропуска, то закрытие «Привалки» и «Котловки» станет ощутимым ударом по пассажирским и грузовым перевозкам.

Пропускная способность ныне закрытых «Видз» (с литовской стороны «Тверячюс») составляла 144 легковых авто в сутки и 96 грузовиков на выезд и только 30 на въезд в Беларусь. Причем через «Видзы» мог ехать только порожний грузовой транспорт.

Второй закрытый в прошлом году пункт пропуска «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») был предназначен только для движения легкового транспорта и имел пропускную способность 250 машин в сутки.

В сумме в прошлом году пропускная способность сократилась на 394 легковых автомобиля и 30-96 порожних грузовиков в сутки. То есть их закрытие почти не затронуло сферу грузоперевозок.

В случае с «Привалкой» и «Котловкой» ситуация выглядит по-другому. Пропускная способность «Привалки» составляет 250 легковых и 230 грузовых авто. «Котловки» — 320 легковых и 250 грузовых авто в сутки.

Правда, стоит отметить, что уже довольно длительное время через эти пункты обычно проезжает намного меньше транспорта, чем предусмотрено нормой, особенно в случае с грузовым транспортом.

Гродно превратится в город-тупик

Закрытие «Привалки» больше всего коснется жителей Гродно. Областной центр, находящийся в непосредственной близости к Польше и Литве, преобразуется в тупик.

Расстояние от Гродно до Белостока — 80 километров. Так было, пока функционировал пункт «Брузги» («Кузница»), который польская сторона закрыла в ответ на атаку мигрантами еще осенью 2021 года. Когда в ответ на приговор Андрею Почобуту позже закрыли «Бобровники», расстояние между городами возросло до 240 километров.

Сейчас самый короткий путь из Гродно до Белостока пролегает через пункт «Привалка» («Райгардас»). Если и его закроют, то путь из Гродно до Белостока будет составлять 422 км, если ехать через «Брест», и 475 км, если через «Бенякони».

Коснется всех

Но от закрытия еще двух пунктов пропуска пострадают не только жители Гродно.

Очереди из грузовиков на границах Беларуси и ЕС имеют перманентный характер. Например, по состоянию на 8 февраля выезда из Беларуси в ЕС ждали почти 1000 большегрузов, 800 из них — на границе с Литвой.

Закрытие еще двух пунктов пропуска неизбежно приведет к увеличению очередей. Это отразится на времени доставки товаров, что в свою очередь повлияет на рост тарифов на перевозку. В результате дополнительные траты на логистику лягут на плечи конечных покупателей.

Станет еще сложнее добираться тем белорусам, которые работают в странах ЕС. Особенно сильно это коснется дальнобойщиков, которые после каждой каденции едут на отдых домой. А это десятки тысяч людей. В литовских транспортных компаниях большинство водителей грузовиков — иностранцы. На первом месте идут именно граждане Беларуси.

Пассажирские перевозчики будут вынуждены повысить цены на свои услуги, как это уже не раз происходило после того, как соседние страны ЕС закрывали пункты пропуска. Так, например, до закрытия «Бобровников» билет Гродно-Белосток стоил 60 рублей, после цена выросла до 100.

Закрытие пунктов пропуска — не единственное ограничение

Помимо закрытия двух пунктов пропуска, литовская Комиссия по национальной безопасности предлагает постепенно сокращать регулярные пассажирские автобусные перевозки в Беларусь.

Комиссия также предложила ограничить посадку и высадку пассажиров на пограничном пункте железной дороги «Кяна» (и в Кибартай), чтобы решить проблему, которая появляется когда лица, едущие транзитными поездами в Калининград, высаживаются в Литве. В Кяне выходят или садятся около 13 тысяч человек в год.

Литовская сторона утверждает, что вышеупомянутые инициативы направлены на решение проблем национальной безопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.