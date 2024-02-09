Переговоры Путина и Си: Китай начал сомневаться в отношениях с РФ 9.02.2024, 14:03

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Американские аналитики раскрыли детали.

На фоне того, что РФ налаживает более глубокие партнерские отношения с Ираном и Северной Кореей, Китай колеблется относительно того, поддерживать ли такие двусторонние российско-китайские отношения, в которых заинтересована РФ. Об этом пишут аналитики американского «Института изучения войны».

8 февраля глава Кремля Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями о геополитической ситуации вокруг Украины, Тайваня и Ближнего Востока и подтвердили свои обязательства по дальнейшему двустороннему торговому и внешнеполитическому сотрудничеству, отмечают аналитики.

Сообщается, что главы государств также раскритиковали вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран и американскую политику, направленную на сдерживание РФ и Китая.

В российских СМИ эту беседу попытались представить как свидетельство устойчивых российско-китайских отношений, которые переживают свой «лучший период в истории». Хотя на фоне западных санкций Китай предпринимает попытки избежать безграничного партнерства с Россией.

16 января агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере два государственных банка КНР решили провести аудит бизнеса с российскими клиентами и разорвать связи с российскими организациями, находящимися под санкциями, а также с организациями, связанными с оборонной промышленностью РФ. Этому предшествовало декабрьское решение США ввести вторичные санкции против финансовых учреждений.

Кремль недавно сообщил об усилении поддержки и экономического сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, поскольку его зависимость от обеих стран в плане беспилотников, ракет и боеприпасов возрастает. Иран последовательно поставляет российским силам беспилотниками «Шахед» на протяжении почти всего полномасштабного вторжения, а Северная Корея недавно начала поставлять РФ баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.