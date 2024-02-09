Взрыв на заводе ядерных ракет в Ижевске: британская разведка выдвинула свою версию 5 9.02.2024, 14:14

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Фото: online.ua

Такие инциденты на территории России будут продолжаться.

Взрыв на российском ракетном заводе возле Ижевска 7 февраля вряд ли бы был вызван украинским беспилотником. Однако такие инциденты на территории России будут продолжаться.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на этом заводе производят ряд баллистических ракет, в том числе «Искандер», который регулярно используется против Украины. Сперва предполагалось, что взрыв произошел по ошибке рабочих, хотя позже ТАСС сообщило, что это произошло из-за «плановых испытаний» ракетных двигателей.

«Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние до Украины 1200 км. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, это как минимум пятый необъяснимый взрыв военно-промышленного предприятия за четыре месяца. Предыдущие взрывы были та таких предприятиях: Каменский химический завод в Ростове 15 января 2024 года; Челябинский танковый завод 26 ноября 2023 года и пороховые заводы и заводы боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года.

«Существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов. Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала. Возросшие требования к производству, скорее всего, приведут к увеличению числа промышленных аварий в будущем», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 7 февраля на Воткинском заводе, который находится под Ижевском на территории России, прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар.

На заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», которые могут нести ядерный заряд, и ракеты «Искандер-М», которыми обстреливают Украину.