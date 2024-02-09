16‑летнего студента колледжа в Пинске заключили под стражу прямо в актовом зале 1 9.02.2024, 14:20

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На глазах у однокурсников.

16-летнего студента Пинского колледжа публично взяли под стражу в актовом зале учреждения за распространение наркотиков (статья 328 УК), сообщает УВД Брестского облисполкома.

По информации ведомства, парень по заданию теневого наркомаркета распространял мефедрон. При задержании оперативники обнаружили у него 154 грамма наркотиков. Закладки студент делал менее двух месяцев. Таким образом беларус хотел погасить долги, скопившиеся из-за участия в интернет-ставках.