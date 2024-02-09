закрыть
9 февраля 2024, пятница, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

16‑летнего студента колледжа в Пинске заключили под стражу прямо в актовом зале

1
  • 9.02.2024, 14:20
  • 3,146
16‑летнего студента колледжа в Пинске заключили под стражу прямо в актовом зале

На глазах у однокурсников.

16-летнего студента Пинского колледжа публично взяли под стражу в актовом зале учреждения за распространение наркотиков (статья 328 УК), сообщает УВД Брестского облисполкома.

По информации ведомства, парень по заданию теневого наркомаркета распространял мефедрон. При задержании оперативники обнаружили у него 154 грамма наркотиков. Закладки студент делал менее двух месяцев. Таким образом беларус хотел погасить долги, скопившиеся из-за участия в интернет-ставках.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид