«Ситуация превращается в стихийный прокат велосипедов» 9.02.2024, 14:28

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Белорусы бросают велосипеды на границе, а милиция их забирает.

Белорусы пересаживаются на велосипеды при пересечении границы, чтобы не стоять в очередях, а затем бросают их без присмотра. Такой двухколесный транспорт после этого «исчезает», в итоге растет количество обращений в милицию. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, брошенные велосипеды часто воруют другие путешественники. Причем их не останавливают ни замки, ни цепи.

— В лучшем случае, байк вернут на место, в худшем — бросят в свалку такого же лома. Иной раз хозяева самостоятельно находят свой двухколесный транспорт, однако, как правило, обращаются в милицию, — рассказали в УВД.

В 2023 году было зарегистрировано 14 таких краж, в январе 2024-го — четыре. В УВД отметили, что подобных хищений гораздо больше, просто многие владельцы велосипедов предпочитают не обращаться в милицию. Некоторые специально покупают для этих целей самые дешевые модели, чтобы было не жалко.

— Недавно мы установили гражданина, который передвигался на чужом велосипеде. На этот шаг пошел из-за того, что не обнаружил на привычном месте свое двухколесное ТС. Видимо, его тоже кто-то «позаимствовал», чтобы пересечь границу. Вся эта ситуация превращается в стихийный прокат велосипедов, — рассказали в милиции.

Разбросанные повсюду велосипеды заметны за несколько десятков километров до пункта пропуска «Привалка», где начинается очередь из грузовиков. Ржавые, кривые, без шин и цепей, они лежат в снегу и подпирают деревья, некоторые пристегнуты к столбам и дорожным знакам. При этом даже в таком состоянии они привлекают тех, ко хочет быстрее пересечь границу.

В связи с этим в милиции решили эвакуировать бесхозные велосипеды с границы, чтобы уменьшить количество краж. Коммунальные службы увозят их на склад, который находится на производственном участке в Новой Гоже. Оттуда хозяева могут в любое удобное время забрать свое имущество. Причем хранят транспорт там бесплатно. Владельцу нужно будет показать документы на велосипед или фотографию.

Рейды по эвакуации проводят где-то раз в месяц, а начали их проводить около года назад. Проблема находится на контроле сотрудников Гродненского РОВД. Они намерены обсудить с прокуратурой и Следственным комитетом, как реагировать на такие факты и как квалифицировать действия белорусов, бросающих велосипеды на границе.