Новый тип войны: почему Зеленский сменил Залужного на Сырского 4 9.02.2024, 14:25

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Позволит ли это остановить Россию?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уволен. Такое решение 8 февраля принял президент Украины Владимир Зеленский. Новым главнокомандующим президент Украины назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который руководил обороной Киева в первый месяц войны, а затем организовал успешное контрнаступление в Харьковской области осенью 2022 года. Зеленский сообщил, что Сырский на днях представит команду для перезагрузки Вооруженных сил.

О том, что означает замена главнокомандующего ВСУ и чего ждать в войне против России в ближайшее время, говорится в материале OBOZ.UA.

Срочные изменения

То, что обсуждалось последние дни, случилось. Президент решил сделать достаточно серьезный шаг для страны, которая полномасштабно воюет уже третий год и будет воевать дальше. По его словам, это шаг на обновление ситуации, которая зашла в определенный тупик как в дальнейшей стратегии ведения войны, так и непосредственно на фронте. Насколько правильно такое развитие событий, покажет лишь время.

Слухи о том, что президент собирается сменить главнокомандующего, начали активно распространяться начиная с 29 января. Опасения вызвало то, что все это происходит в опасный для Украины момент войны, на фоне усиления наступления России и проблем в Соединенных Штатах по оказанию помощи Украине.

Так или иначе, но все же и Зеленский, и Залужный были единодушны в оценке нынешней ситуации – задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Нужно активно измениться и адаптироваться к новым реалиям, чтобы победить. Именно поэтому и принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, которая, конечно, требует новых людей.

Освобождение Харьковской области и Херсона принесло с собой большую эйфорию и ожидания, которые растаяли после не слишком удачного контрнаступления в прошлом году, ставившего целью прорвать российские линии в сторону Азовского моря и освободить большую территорию.

После окончания активной фазы контрнаступления генерал Залужный опубликовал эссе в западной прессе, в котором подчеркнул, что ситуация на фронте зашла в тупик. Это противоречило утверждениям Зеленского о том, что прогресс на фронте возможен при изменении подхода к ведению войны. Еще один проблемный вопрос, разделяемый президентом и главкомом, – мобилизация, точнее методы и подходы. Конечно, у РФ значительно больший военный ресурс, чем у Украины. Якобы Залужный считал, что для победы нужно мобилизовать не менее 500 тысяч воинов. Как известно, Зеленский отказался от призыва такого количества людей.

Еще одна причина увольнения Залужного, которую озвучивают уже американские СМИ, – недоверие Зеленского к главкому частично базировалось на подозрениях, что генерал имеет политические амбиции. В своем очередном обращении президент затронул этот вопрос и опроверг тот факт, что такой его шаг базировался на политических мотивах.

Конечно, пока непонятно, как назначение Сырского поможет улучшить ситуацию, которая становится все более опасной для Украины на поле боя. Россия перехватила стратегическую инициативу, усилив атаки на линии фронта. Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, а пакет помощи от США в размере 60 миллиардов долларов, предложенный президентом Байденом, застопорился в Конгрессе.

Кто такой Сырский

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины имеет звание генерал-полковника. С 2019 года командующий Сухопутными войсками ВСУ. Кроме боевого, имеет дипломатический опыт – именно Сырский в командном центре Вооруженных сил отвечал за сотрудничество с НАТО.

Считается приверженцем децентрализованного командования. Ведет детальное планирование (по принципам армий НАТО), а также использует элементы обмана и внезапности.

Прежде всего генерал известен битвой за Киев. Когда Зеленский пытался умалять опасность атаки на столицу, именно Сырский энергично готовился к обороне. Наступлением под Харьковом в июле 2022 года также руководил Сырский. В результате операции российские войска удалось отодвинуть от города на расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня. В сентябре войска под его командованием заняли Балаклею. Также Сырский руководил обороной Бахмута с осени 2022-го до весны 2023 года.

Реакция партнеров

Если говорить коротко, то она сдержанна. На фоне разговоров о смене руководства ВСУ лидеры Европейского Союза все же одобрили помощь Украине на сумму более 50 миллиардов долларов.

«Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы сообщили об этом непосредственно украинскому президенту» – так прокомментировал ситуацию советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это, безусловно, решение Украины. Он отметил, что нынешние изменения не изменят отношения Украины со странами-партнерами и НАТО. Поддержка Украины продолжится.

Показательно было и то, что после того, как 29 января новость о возможном увольнении Залужного вышла на поверхность, уже через день Киев посетила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Конечно, ее визит вряд ли был случайным. Как отмечает The Times, Нуланд была недовольна планами Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ. Она предложила, чтобы президент Украины и главком сгладили разногласия, но решение Зеленского осталось неизменным.

Ждать ли улучшения в диалоге с Западом?

Администрация президента Джо Байдена все активнее в последнее время требовала от Украины конкретного и реального военного плана действий против России. Не в последнюю очередь в этом нуждалась внутренняя ситуация в Штатах, ведь один из главных упреков Трампа и республиканцев в сторону Байдена как раз и касался того, что они не знали четкого плана действий Украины на ближайшую перспективу.

Кроме этого, Сырскому придется строить личные отношения с военными руководителями США и НАТО. По информации западной прессы, у Залужного это получалось не всегда. Он имел репутацию смелого человека, который не боится выражать свое мнение, что приводило к спорам с его западными коллегами, включая генерала Марка А. Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Хотя в целом у них были тесные отношения и в определенные периоды они общались несколько раз в неделю. У Залужного также возникла напряженность в отношениях с Вашингтоном после того, как он и военные руководители США разошлись во мнениях о том, как провести контрнаступление.

Со своей стороны, Сырский считается более доступным для командования США. Он наладил отношения с генералом Кристофером Каволи, который, будучи главой Европейского командования США, руководил большей частью усилий Пентагона по подготовке и оснащению украинской армии.

Чего ждать в ближайшее время?

После оглашения своего решения президент уже отметил ближайшие приоритеты: представить реалистичный, детальный план действий на 2024 год, с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Зеленский также заявил, что стране нужны «работающие системы ротации» и новый подход к мобилизации и набору кадров.

По словам президента Украины, в плане нового главкома он хочет увидеть также следующие изменения: эффективное западное оружие должно быть в каждой боевой бригаде, особенно на передовой. Должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта. Кроме того, должны быть решены проблемы с логистикой. Он отметил, что каждый генерал должен знать фронт лично. В армии также нужно наладить систему ротаций. Она должна быть эффективна. Зеленский также подчеркнул, что новую команду главком Сырский представит на днях.

Переход к войне нового типа

Россия имеет больше сил и оружия, чем Украина, и, чтобы украинцам выиграть на поле боя, нужно либо мобилизовать по крайней мере столько людей, сколько планирует Россия, либо изменить подход к ведению войны.

Сегодня Украина уже ведет не одну, а две горячие войны против России. Первая – обычная кровавая сухопутная война вдоль линии фронта, зашедшая в тупик. Но вторая – удары беспилотниками и ракетами, диверсионные рейды вглубь вражеской территории. Именно такой подход может оказаться кардинально более эффективной стратегией для удара по России там, где ей больно.

Украина делает осознанный шаг к новому типу войны – инновационному и технологическому. Речь идет о системном применении ударных БПЛА. Для этого уже создан новый род сил ВСУ – Силы беспилотных систем.

Первый этап нового подхода к войне Силы обороны Украины сосредоточили на уничтожении возможностей России по экспорту нефти и СПГ. Ведь российская углеводородная инфраструктура является экономическим источником жизни путинской военной машины.

Благодаря дронам и дальнобойным ракетам Украина может сделать эту войну «слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать». А в дальнейшем это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну. Применение дронов Украиной в начале этого года, когда под ударами оказались несколько стратегических российских нефтеперерабатывающих заводов, действительно стало проблемой для наших врагов. Это показывает, что мы имеем возможность влиять на глубокий их тыл.

Враг может воспользоваться ситуацией

«Даже если человек был внутри процесса планирования военных операций вместе с Залужным и другими руководителями, для адаптации на новой должности нужно время. Поэтому ситуация на фронте не изменится в ближайшее время» – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал военный эксперт Алексей Гетьман.

«Также есть информация, что будут уволены еще и другие руководители и генералы. Нужно решить сначала кадровые вопросы. Именно поэтому особых изменений на линии фронта мы не увидим. Что можно точно сказать, так это то, что жесткие бои будут продолжаться и дальше, а враг может воспользоваться нынешней ситуацией из-за смены главкома и начать активные действия на фронте. Некоторые признаки этого уже есть», – отметил Алексей Гетьман.