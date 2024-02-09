Надеждин стал проколом Кремля 4 Сергей Ковальченко, «ВотТак»

9.02.2024, 14:37

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Случился какой-то позор.

Центризбирком России 8 февраля отказал в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину. Он шел на выборы как единственный антивоенный кандидат, и при его помощи политический блок Кремля хотел продемонстрировать, что поддержка прекращения войны в Украине не превышает статистической погрешности, а Надеждин или самостоятельно не соберет подписи, или получит примерно 2% голосов, как Ксения Собчак в 2018 году. Оказалось, что это не так, и Надеждина пришлось срочно снимать с гонки, потому что он мог показать 17 марта, сколько на самом деле людей в России устали от Владимира Путина и войны.

Борис Надеждин — это в целом большой прокол управления внутренней политики администрации президента России и лично начальника управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, который курирует президентские выборы.

Борис Надеждин выступает на заседании ЦИКа в Москве. Россия, 8 февраля 2024 года. Фото: Александр Земляниченко / AFP / East News

Скорее всего, администраторы посчитали, что кто-то традиционно должен представлять в бюллетене либеральный спектр, но выбор кандидатов, которых считают системными, был невелик. Стало известно, что 26 октября 2023 года Григорий Явлинский — основатель партии «Яблоко», уроженец Львова и давний участник президентских выборов в России, — встречался в Кремле с Владимиром Путиным. В партии подтвердили факт встречи и уточнили, что Явлинский донес до Путина свою позицию по прекращению огня на Донбассе, но об участии лидера партии в президентских выборах речь якобы не шла. Потом Явлинский сказал, что поучаствует в выборах, но только если в его поддержку соберут 10 млн подписей. Очевидно, что основатель «Яблока» не верил в свой успех и думал, что опять наберет не больше 1% голосов. Аналогичный результат он получил в 2018 году.

Политический блок Кремля стал искать варианты замены Явлинского в бюллетене и уже 1 ноября 2023 года появились утечки о возможном участии в гонке Бориса Надеждина — бывшего члена «Союза правых сил», который шел на думские выборы 1999 года под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Надеждин казался Кремлю «проверенным кадром», которого никто не знает и поэтому он не сможет собрать подписи, ему их докинут, потом он получит свой 1% и бонус в виде места в Госдуме в 2025 году. Но этот сценарий полностью сломался.

Люди, сидящие в Кремле, думали, что контролируют всю информационную поляну и доверились соцопросам подконтрольного ВЦИОМа. Согласно данным опроса, проведенного к 71-летию Владимира Путина от 6 октября 2023 года, 79% респондентов считают, что он больше других политиков подходит на должность президента. Рейтинги Путина традиционно высоки, согласно опросам официальных социологических центров, а другие данные чиновников не интересуют. Кремлевская информационная матрица давно питается новостями, которые ей дают три государственных агентства — ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс». Все остальное там всерьез не воспринимают, но эти ресурсы крайне ограничены в подаче информации, и чиновники получают только то, что просеяно сквозь сито ими же придуманных стоп-листов. Тоже самое и с опросами ВЦИОМа. Никто толком не знает, как там рисуют цифры, но история с Борисом Надеждиным — это пример того, как неправильные данные и неверный анализ политической ситуации были интерпретированы чиновниками и создали политический кризис на старте президентской кампании.

Все началось с того, что выдвинутый партией «Гражданская платформа» Борис Надеждин первым пунктом своей предвыборной программы записал требование: «Завершить СВО, вернуть всех домой», добавив, что считает начало войны фатальной ошибкой. «Наши сограждане гибнут и становятся инвалидами. Применение насилия становится допустимым и привычным. Экономика перестраивается под военные задачи в ущерб потребностям людей», — говорил Надеждин. Вот тут он и стал единственным объединенным антивоенным кандидатом. Бывший сотрудник администрации президента РФ и действующий вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков не высказывал подобных идей и публично отказался критиковать Владимира Путина. Таким образом в оппозиции остался один Надеждин.

В середине января поставить подпись за Надеждина в своем стриме призвал Максим Кац. После этого к штабам Надеждина в регионах выстроились очереди. Волна набирала силу, и Бориса Надеждина каждый день поддерживали все новые оппозиционные видеоблогеры. Даже в регионах, где не было официальных штабов кандидата, люди организовывались и начинали сбор подписей. Например, в Удмуртии все началось с одного пункта сбора в Ижевске, а закончилось тем, что автографы за Надеждина принимали во всех городах республики. К штабам в Петербурге и Москве стояли бесконечные очереди. В столицах после того, как завершили свой сбор, принимали подписи жителей других регионов, чтобы восполнить недостающие пробелы.

Очередь желающих оставить подпись за Бориса Надеждина. Москва, Россия

Фото: Василиса Остапенко для «Вот Так»

За границами России уехавшие люди массово шли подписываться за антивоенного кандидата. В Эстонии подписи сдавали те, кто раньше ни разу не приходили на антипутинские митинги. В результате штабы Надеждина собрали более 200 тыс. подписей только в России — а это в два раза больше, чем нужно. Очереди за Надеждина наблюдала вся страна, никто не видел очередей за Владимира Путина, который, по данным своего штаба, собрал 3,5 млн автографов.

И, наконец, в конце января независимые социологи из проекта Russian Field обнародовали результаты опроса, согласно которому Борис Надеждин получал на президентских выборах 10,4% голосов избирателей. Без телевизионной рекламы и поддержки в других СМИ. И тут в Кремле могли задаться законным вопросом: а что произойдет, если ему разрешить зарегистрироваться и вести кампанию? Тем более что с оговорками подержать Надеждина готовы были все оппозиционеры, кроме «Яблока» и «Форума свободной России» Гарри Каспарова.

Кто знает, скольких сторонников мог привлечь Борис Надеждин за полтора месяца активной предвыборной кампании. Тем более что первичная поддержка в регионах у него уже имеется — на победу работали бы люди, собиравшие за него подписи. На сегодняшний день его штаб собрал более 100 млн рублей пожертвованиями и привлек бы еще больше денег, если бы кандидата зарегистрировали.

По всему выходило, что никакой всенародной поддержки «национального лидера Владимира Путина» не существует. Люди в России устали от войны и 24 года сидящего в Кремле президента. Было много сообщений, что стоявшие в очередях к штабам Надеждина во время подписной кампании говорили, что стоят поставить подпись против Путина.

Ну и как тут регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты, когда Владимир Путин в условиях протестной мобилизации рискует получить при помощи админресурса и электронного голосования 50−60% голосов избирателей, а то и выйти во второй тур с Надеждиным? Случился бы какой-то позор. Автократ, сражающийся за власть во втором туре — это сродни политической смерти.

Именно поэтому Борис Надеждин не будет участвовать в президентских выборах, и Кремль рассчитывает, что теперь кампания пройдет спокойно, а результат Владимира Путина ничто не сможет поколебать.

Но это тоже может оказаться заблуждением. Противники войны и Путина никуда не денутся от отсутствия в бюллетенях Бориса Надеждина, и их можно мобилизовать на голосование 17 марта за любого другого кандидата. Главное — не останавливаться и продолжать вести протестную кампанию. Борис Надеждин мог быть символом и инструментом оппозиции вне зависимости от взглядов и высказываний. И теперь он может призвать сторонников все равно участвовать в агитации и выборах. А всем противникам Путина нужно найти новый инструмент и делать все для того, чтобы победа хозяина Кремля на выборах не была триумфальной. Это не приведет к концу режима, но уж точно его расшатает.

Сергей Ковальченко, «ВотТак»