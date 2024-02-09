В престижном районе под Минском продается стильная квартира в таунхаусе 1 9.02.2024, 14:50

Рядом с национальным заказником и единственными в Беларуси гольф-полями.

В живописном пригороде Минска рядом с национальным заказником и единственными в Беларуси гольф-полями продается обставленная квартира, которая заменит дом. Да, речь про комплекс «Зеленая Гавань». Здешняя квартира имеет три спальни, кабинет, три санузла и террасу с участком. Realt предлагает оценить интерьер жилья и стоимость квартиры.

Двухуровневая квартира находится в урбанхаусе, что возвели в 2020 году. Дом является частью комплекса «Зеленая гавань» и стоит на улице Кленовая аллея, 39. Общая площадь квартиры — 160,8 м², жилая площадь 88,8 квадратных метров.

В квартире есть общая кухня-гостиная в 32 квадратных метра с выходом на крытую террасу и участок. Также имеется санузел и котельная. Высота потолков в доме достигает 2,6 м.

Интерьер очень стильный и легкий. Все выполнено в сероватых оттенках, которые хорошо сочетаются с белым цветом и натуральными деревянными поверхностями.

На первом этаже обустроена еще одна комната под кабинет, где много естественного света за счет окна в пол.

На втором этаже находятся две жилые комнаты, санузел и одна спальня с собственным санузлом. Вся мебель изготавливалась под заказ.

Отапливается квартира на газу. Вода и канализация — центральные.

Рядом с комплексом находится национальный заказник «Стиклево», а также гольф-поля.

Стоимость квартиры — 550 тысяч долларов. Квадратный метр — 3 420 долларов.