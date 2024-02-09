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Пленный российский комбат: Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом

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  • 9.02.2024, 14:57
Пленный российский комбат: Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом
Тимур Абдурахманов

Майор с позывным «Шайтан» рассказал на видео о разгроме 72-й мотострелковой бригады РФ.

В тяжелых боях в мае-сентябре 2023 года воины 3-й штурмовой бригады разгромили российскую 72-ю мотострелковую бригаду в селе Андреевка, под Бахмутом.

Большая часть офицерского состава бригады противника была уничтожена.

Впрочем, некоторые были взяты в плен. Майор Тимур Абдурахманов с позывным «Шайтан» - один из них. Интервью с пленным российским офицером опубликовано на канале «Бутусов плюс».

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