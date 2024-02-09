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Песков отреагировал на увольнение Залужного

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  • 9.02.2024, 15:19
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Песков отреагировал на увольнение Залужного

В Кремле созывают оперативное совещание Совбеза РФ.

Увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины не изменит ход так называемой «специальной военной операции» РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации», - сообщил Песков.

Он также отметил, что «спецоперация» будет продолжаться до достижения ее целей».

В то же время, по словам Пескова, в пятницу, 9 февраля, Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

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