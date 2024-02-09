Что произойдет с телом, если каждый день есть фисташки 6 9.02.2024, 15:19

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Эти орехи влияют на уровень артериального давления и когнитивные функции.

Употребление фисташек связано с рядом преимуществ для здоровья: от снижения уровня артериального давления до защиты от снижения когнитивных функций.

Как пишет Health.com, добавление в рацион фисташек - отличный способ поддержать и защитить здоровье пищеварительной системы. Фисташки содержат нерастворимую и растворимую клетчатку, которые полезны для здоровья кишечника.

Фисташки богаты питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, фисташки являются источником питательных веществ, регулирующих артериальное давление, таких как калий, а также тех, которые поддерживают здоровый уровень липидов в крови, таких как клетчатка и мононенасыщенные жиры.

Фисташки содержат и другие антиоксидантные соединения, такие как фенольные кислоты, флавоноиды и витамин Е, что делает их отличным выбором для улучшения общего состояния здоровья.

Соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ, таких как фисташки, может помочь поддержать здоровье мозга и когнитивные функции. Фисташки богаты флавоноидными антиоксидантами, такими как антоцианы и флавоны, которые помогают защититься от снижения когнитивных функций, уменьшая повреждение клеток и уменьшая воспаление в мозге.

Также фисташки богаты питательными веществами, необходимыми для здорового контроля уровня сахара в крови, включая белок и клетчатку. Обзор 2020 года, включавший шесть исследований, показал, что лечение фисташками значительно снижает уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину у людей с диабетом 2 типа.