В Кадырова вселился дух Брежнева

В Кадырова вселился дух Брежнева1
- Владимр Пастухов
- 9.02.2024, 15:23
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Последняя награда была с намеком.
Война войною, а обед по расписанию. Семейство Кадыровых разжилось очередным орденом (похоже, в Кадырова вселился дух позднего Брежнева).
Однако, как это ни парадоксально, последнюю награду (орден «За заслуги перед Отечеством») можно считать в некотором смысле заслуженной.
Ведь в названии ордена точно не отражено, о каком именно Отечестве идет речь.
На мой взгляд, никто в новейшей истории России не создал больших предпосылок для будущего отделения Чечни от России, чем Кадыров.
До зубов вооруженная личная армия, выращенная в инкубаторе новая родовая аристократия, полностью автономная система управления, такая же автономная судебная система, полностью ориентированная на родо-племенные традиции и шариат.
Что осталось? Что связывает сегодня Чечню с Россией? Только личная уния с Путиным, да и то не сама по себе, а подкрепленная деньгами из российского бюджета.
Это слишком тонкая нить, чтобы быть исторически устойчивой и долговечной. Рано или поздно и деньги кончатся, и Путин закончится, а вот частная армия останется…
Так что, как ни крути – герой Отечества.
Владимр Пастухов, «Телеграм»