В Кадырова вселился дух Брежнева 1 Владимр Пастухов

9.02.2024, 15:23

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Последняя награда была с намеком.

Война войною, а обед по расписанию. Семейство Кадыровых разжилось очередным орденом (похоже, в Кадырова вселился дух позднего Брежнева).

Однако, как это ни парадоксально, последнюю награду (орден «За заслуги перед Отечеством») можно считать в некотором смысле заслуженной.

Ведь в названии ордена точно не отражено, о каком именно Отечестве идет речь.

На мой взгляд, никто в новейшей истории России не создал больших предпосылок для будущего отделения Чечни от России, чем Кадыров.

До зубов вооруженная личная армия, выращенная в инкубаторе новая родовая аристократия, полностью автономная система управления, такая же автономная судебная система, полностью ориентированная на родо-племенные традиции и шариат.

Что осталось? Что связывает сегодня Чечню с Россией? Только личная уния с Путиным, да и то не сама по себе, а подкрепленная деньгами из российского бюджета.

Это слишком тонкая нить, чтобы быть исторически устойчивой и долговечной. Рано или поздно и деньги кончатся, и Путин закончится, а вот частная армия останется…

Так что, как ни крути – герой Отечества.

Владимр Пастухов, «Телеграм»