Таксист рассказал милиции о странном пассажире, которого отвез в лес 6 9.02.2024, 15:32

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Что было дальше?

Житель Жабинковского района делал закладки психотропных веществ на территории Бреста, его удалось задержать благодаря таксисту. Подробности этого дела рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, в ноябре прошлого года 21-летний парень откликнулся на предложение о «работе» в качестве курьера наркошопа, которое увидел в Telegram. Ему нужно было периодически ездить в Брест, чтобы оставлять закладки с психотропом. Своей матери он рассказывал, что трудится на стройке.

Выполняя очередное задание, житель Жабинковского района вызвал такси и поехал к тайнику в лес недалеко от музея «Форт № 5». Водителю показалось это подозрительным, и он передал в милицию приметы пассажира.

Когда закладчик вернулся из леса к дороге, его задержали. При обыске у парня нашли несколько мотков изоленты. Затем он показал место, где спрятал дозу психотропа, а также раскрыл местонахождение тайника с наркотиком вблизи музея «Берестье» — там он оставил товар накануне задержания. Дома у него нашли еще один пакет с запрещенным веществом, небольшие полимерные пакеты, мотки изоленты и электронные весы.

Эксперты выяснили, что найденные наркотики — это особо опасные психотропные вещества альфа-PVP. Всего у парня изъяли более 94 грамм психотропа.

На допросе задержанный рассказал, что проработал на наркошоп всего неделю. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражу.

Сейчас ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные, с целью сбыта, приобретение, хранение психотропных веществ, организованной группой, в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере).