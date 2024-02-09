Z-пропагандисты запаниковали из-за видео с моргом в Ростове 8 9.02.2024, 15:39

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Родственники ликвидированных оккупантов сутками выстаивают в очередях.

Военный морг российского Ростова-на-Дону заполнен телами ликвидированных оккупантов ВС РФ. Родственники сутками выстаивают в очередях.

Об этом откровенно рассказала кремлевская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова, передает Диалог.UA.

Фактически Кашеварова разоблачила фейки Москвы о якобы мизерных потерях в войне с Украиной.

Оказывается, потери таковы, что родственники в одном только морге Ростова вынуждены стоять в очереди по 12 часов, чтобы принять участие в процедуре опознания или сдать ДНК.

Пропагандистка пожаловалась на ужасающие условия в морге.

«Самый большой военный морг в РФ, там лежат тела еще с Первой чеченской. Люди приезжают туда на опознание, на сдачу ДНК, на поиски... Люди стоят на улице, негде присесть. Туалет один и убогий. Неужели за столько лет не нашлось средств для обустройства такого важного учреждения?» - возмутилась Кашеварова.

Она опубликовала письмо родственников российского оккупанта, которым довелось отведать ростовский морг.

Они пришли в ужас от того, что там увидели. Особенно россиян впечатлил уличный туалет у морга, в который, как утверждается «страшно войти».

«Самое тяжелое было ждать с 9 до 17 все время на ногах. Очень много пожилых родственников, приезжают сдать ДНК, беременная девочка была», - рассказала очевидица.

Отметим, что Кремль скрывает реальное число потерь в полномасштабной войне против Украины. По данным украинского Генштаба, на утро 9 февраля россияне потеряли убитыми более 392 тысяч человек. Такого количества «двухсотых» у россиян не было со времен окончания Второй мировой войны.