В Литве пригрозили аннулировать визы некоторым белорусам 2 9.02.2024, 15:46

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За что?

Водители, которые нелегально перевозят пассажиров между Литвой и Беларусью, могут лишиться виз. Об этом сообщил LRT руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас.

— Мы можем говорить об аннулировании виз для водителей, если увидим, что случаи повторяются, — сказал Виткаускас.

По словам руководителя Литовской администрации транспортной безопасности Генюса Лукошюса, за последние полгода было проверено более шести десятков автобусов, перевозящих людей в Беларусь, и «лишь единицы обходились без нарушений».

Литва также планирует сократить количество разрешений на международные пассажирские перевозки с Беларусью примерно наполовину.

В интересах национальной безопасности и для сокращения контрабанды Литва стремится сократить число белорусских граждан, въезжающих в страну. С 18 августа прошлого года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

В настоящее время на границах Литвы с Беларусью действуют четыре пункта пропуска.

Комиссия по национальной безопасности (КНБ) Литвы на заседании 6 февраля предложила правительству прекратить перемещение пешеходов, велосипедистов, другого транспорта и товаров также через пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).