Стало известно, кого назначат командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского 1 9.02.2024, 15:50

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Александр Павлюк

Фото: https://fakty.com.ua/

И руководителем Генштаба.

Новым командующим Сухопутных войск ВСУ станет замминистра обороны Украины Александр Павлюк, а начальника Генштаба хотят заменить на командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича, сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Минобороны.

По данным издания, соответствующие представления для их назначения указами президента Украины уже готовят.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 8 февраля командующего Сухопутными войсками Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ, уволив с должности генерала Валерия Залужного.

В то же время об увольнении начальника Генштаба Сергея Шапталы официально не сообщали. Медиа писали, что его могут отправить в отставку.

Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк с мая 2022 по 21 февраля 2023 года был начальником штаба — замкомандующего Сухопутных войск ВСУ, командующим группировкой сил и средств обороны Киева. Затем его назначили первым замминистра обороны.

Генерал-майор ВСУ Анатолий Баргилевич в 2020—2022 годах был заместителем командующего Сухопутных войск по территориальной обороне, возглавлял штаб восточной группировки войск. В октябре 2023-го он стал командующим Силами территориальной обороны.