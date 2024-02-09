В ОБСЕ призвали освободить политзаключенных в Беларуси 3 9.02.2024, 15:51

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Требование поддержали более 30 стран.

В ОБСЕ призвали освободить белорусских политзаключенных, а также усомнились в предстоящем проведении ЕДГ. Заявление от имени неофициальной группы друзей демократической Беларуси, состоящей из 19 стран, сделала посол Канады при организации Джоселин Киннер. К нему присоединились еще 13 государств.

«В прошлом месяце произошла еще одна волна преследований, арестов и задержаний, на этот раз направленная против оставшихся в Беларуси бывших политических заключенных, семей политических заключенных и тех, кто их поддерживал», – сказала она.

В заявлении волна репрессий связывается с предстоящим ЕДГ и содержится призыв к освобождению всех политзаключенных.

«Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных в Беларуси», – констатировала Киннер.

Она также подчеркнула, что предстоящее голосование не будет настоящими выборами.

«Очевидно, что власти Беларуси не намерены проводить настоящие выборы, которые требуются по обязательствам ОБСЕ. Это невозможно, пока все формы инакомыслия или оппозиции сталкиваются с запугиванием, преследованием и тюремным заключением. В Беларуси нет свободы слова, нет свободы объединений и не существует свободных и независимых средств массовой информации, которые могли бы поделиться множеством идей. Невозможно провести подлинные демократические выборы при таких прискорбных обстоятельствах», – добавила представительница Канады.

Она напомнила, что отказ Беларуси от приглашения наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ не совместим с ее обязательствами.

«До тех пор, пока режим в Беларуси продолжает не выполнять свои обязательства в области человеческого измерения в рамках ОБСЕ и нарушать права человека и демократические свободы своего народа, мы будем продолжать высказывать свое мнение и выражать нашу обеспокоенность.

В Беларуси все может быть по-другому. Народ Беларуси заслуживает лучшего.

Мы осуждаем продолжающуюся военную поддержку, которую оказывает Беларусь России в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне против Украины. Мы призываем Беларусь не оказывать дальнейшую поддержку агрессивной войне России.

Мы призываем власти Беларуси полностью выполнить свои международные обязательства и обязательства перед ОБСЕ, в том числе предприняв все необходимые шаги для создания условий для свободных, справедливых и подлинно демократических выборов», – заключила Киннер.