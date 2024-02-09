закрыть
9 февраля 2024, пятница, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин ослеп

  • Анатолий Несмиян
  • 9.02.2024, 16:20
  • 3,014
Путин ослеп
Анатолий Несмиян

Но объективная картина ему и не нужна.

И еще об одном любимом коньке Путина - ВВП по партитету покупательной способности, по которому Россия стала пятой экономикой мира и первой в Европе. Он старательно делает вид, что не замечает и других показателей - ВВП в номинальном выражении, к примеру. Хотя любая оценка должна носить комплексный характер.

Но если выгоден один параметр и невыгоден другой, то мы будем просто игнорировать то, что нам невыгодно, ведь правда?

В чем тут хитрость? Важны не только сами показатели, важны и производные от них, в частности, отношение ВВП (номинал) к ВВП ППС.

Если взять развитые страны, то выяснится, что это отношение у них близко к единице. Скажем, в США по отношению ВВП ППС к ВВП (25 к 20 соответственно) соотношение равно 1,25. У Японии: 5,7 к 5 или 1,1. У Германии 5,3 к 4 или 1,3

А вот у развивающихся стран картина другая. Китай подобное соотношение имеет иное: 30 к 13 соответственно - это соотношение равно 2,3. Индия (12 к 2) - и того больше: 6.

У России отношение ВВП номинал к ВВП ППС 5,3 к 1,7 равно 3,1

То есть, хуже, чем у Китая, но получше чем у Индии.

Вот такое соотношение более информативно, так как позволяет понять - перед нами развитая страна или развивающаяся. И динамика этого показателя тоже позволяет понять - развивается она в какую сторону: положительную или отрицательную.

Но демагогия хороша тем, что она как фальсификация выборов - вначале задает нужный результат, а потом под него подгоняются имеющиеся факты. Что-то учитывается, что-то отбрасывается.

Научный подход нейтрален к фактам, он учитывает всё. И только на этом основании можно получить объективную картину. Но объективная картина для Путина не нужна, так как она прямо противоречит его вранью.

Анатолий Несмиян, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид