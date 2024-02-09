Путин ослеп Анатолий Несмиян

9.02.2024, 16:20

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Анатолий Несмиян

Но объективная картина ему и не нужна.

И еще об одном любимом коньке Путина - ВВП по партитету покупательной способности, по которому Россия стала пятой экономикой мира и первой в Европе. Он старательно делает вид, что не замечает и других показателей - ВВП в номинальном выражении, к примеру. Хотя любая оценка должна носить комплексный характер.

Но если выгоден один параметр и невыгоден другой, то мы будем просто игнорировать то, что нам невыгодно, ведь правда?

В чем тут хитрость? Важны не только сами показатели, важны и производные от них, в частности, отношение ВВП (номинал) к ВВП ППС.

Если взять развитые страны, то выяснится, что это отношение у них близко к единице. Скажем, в США по отношению ВВП ППС к ВВП (25 к 20 соответственно) соотношение равно 1,25. У Японии: 5,7 к 5 или 1,1. У Германии 5,3 к 4 или 1,3

А вот у развивающихся стран картина другая. Китай подобное соотношение имеет иное: 30 к 13 соответственно - это соотношение равно 2,3. Индия (12 к 2) - и того больше: 6.

У России отношение ВВП номинал к ВВП ППС 5,3 к 1,7 равно 3,1

То есть, хуже, чем у Китая, но получше чем у Индии.

Вот такое соотношение более информативно, так как позволяет понять - перед нами развитая страна или развивающаяся. И динамика этого показателя тоже позволяет понять - развивается она в какую сторону: положительную или отрицательную.

Но демагогия хороша тем, что она как фальсификация выборов - вначале задает нужный результат, а потом под него подгоняются имеющиеся факты. Что-то учитывается, что-то отбрасывается.

Научный подход нейтрален к фактам, он учитывает всё. И только на этом основании можно получить объективную картину. Но объективная картина для Путина не нужна, так как она прямо противоречит его вранью.

Анатолий Несмиян, Telegram