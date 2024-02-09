«Магазин «обыграет» лишь человек, который может не обращать внимания на ценники» 1 9.02.2024, 16:23

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Каки уловки замечают белорусы в магазинах, но все равно на них попадаются.

Около 70% своих доходов белорусы тратят на потребление. По итогам III квартала 2023 года Белстат зафиксировал, что 37,2% заработка семей уходило на еду, а еще 35,1% – на покупку непродовольственных товаров.

И хотя ретейл в последнее время лихорадит, вряд ли в продуктовые магазины зарастет народная тропа. На место закрывающихся приходят другие. Есть человек не перестанет. Даже если доход будет ниже, бóльшая часть все равно уйдет на питание.

Соответственно, по-прежнему сохраняет актуальность маркетинг продовольственных сетей, «подсказывающий» человеку, что и когда выгоднее купить.

Журналист Tochka.by тоже ходит за покупками и давно сделал свои выводы. Иногда ему вспоминается изречение, которое вроде бы приписывают Сократу: «Вчера был на рынке и понял, как много в мире вещей, без которых я могу обойтись».

Несите ваши денежки

Надо понимать, что эти хитрости придумал не белорусский ретейл. Он просто благополучно использует давно существующие наработки. Ничего личного – просто бизнес.

Например, известно, что навигация в крупных продуктовых объектах как будто заставляет покупателей идти против часовой стрелки. То есть человек невольно идет левее и смотрит на товары по правую руку.

А пока он доберется до продуктов ежедневного спроса (хлеба или молочки), успеет прихватить с собой что-нибудь с заманчивым предложением. Особенно если то, что нужно продать быстрее, находится на уровне глаз. Единственный вопрос: как это работает с левшами? Но их гораздо меньше.

Громкие тележки и неповоротливые колеса невольно заставят замедлить ход, чтобы снизить шум и не обращать на себя внимание. Узкий проход также вынудит задержаться у конкретного прилавка и заметить какой-то товар. Да-да, можно сколько угодно возмущаться по поводу того, что не пройти и не проехать.

Ну и, конечно, красные ценники в силу привычки так и манят купить что-нибудь со скидкой. Магазин честно предлагает скидку 0%. Вопрос лишь в том, сколько товар стоил изначально. И какова его себестоимость, если он почти всегда «горит» красным или оранжевым?

Также интересно, зачем используют желтый цвет, если есть еще что-то более выгодное? Продавец действительно может снизить цену, заработав доверие покупателя, который затем не будет проверять другие товары.

Чем больше купишь, тем меньше заплатишь?

Акция по покупке второго продукта бесплатно ласкает слух, поэтому больше привлекает внимание, чем предложение купить два идентичных продукта за полцены. А вариант «2+1» – хороший способ быстрее реализовать товар с истекающим сроком годности или залежавшийся на прилавке.

Еще один тренд – добавлять к ценникам надпись: «Этот товар пользуется повышенным спросом». И немного придержать его на складе. Для чего покупателю эта информация? Если возводить маркетинг в ранг науки, то можно было бы назвать это «формированием отложенного спроса». Когда что-то раскупается быстрее, значит, «хорошие сапоги – надо брать».

Еще один побуждающий фактор: поставить с дорогим продуктом аналогичные, но по еще более высокой цене. Или обратить внимание на самый бюджетный вариант ярким ценником.

Ну и мало кто задумывается, что товары для женщин (речь не о продуктах) могут быть чуть дороже, потому что слабый пол больше склонен к шопингу. Бритва, выкрашенная в розовый цвет, кажется, выполняет свою функцию мягче синей или черной.

Точно ли мы экономим?

Некоторые аспекты экономии всплывают на уровне производителя. Цена может быть объективно ниже из-за сорта предлагаемого продукта. И мы потом мучительно долго отмываем какую-нибудь крупу от лишнего мусора.

Со временем изготовителю ничто не мешает изменить форму упаковки. И 900 г (бывший 1 кг) чего-либо сыпучего в прямоугольном пакете превращаются в визуально соотносимые 800 г в квадратном.

Некоторые плитки шоколада постепенно уменьшились с 100 до 90 г, благодаря чему можно сохранить ценник при меньшем весе товара.

Классический размер пачки сливочного масла «похудел» с 200 до 180 г. При этом маленькую упаковку можно сделать короче, но шире или толще.

Объем молока или кефира уже давно варьируется от 900 до 950 мл. Ситуацию спасает обязанность указывать цены в литрах и килограммах, но, как правило, делается это более мелким шрифтом.

Добро пожаловать в игру

Растущее число розничных магазинов с оптовыми ценами, кажется, ставит во главу угла исключительно низкую стоимость. Но идущие за конкретным товаром люди заодно могут купить много чего еще, до конца не вникая, действительно ли это дешевле, чем в других магазинах.

Глобально в этой «игре» нет ничего плохого. Мы знаем, что они знают, что мы знаем. Главное, чтобы потом все «лишнее» не испортилось и точно пригодилось.

Похоже, люди и сами рады обманываться, как и во многих аспектах жизни. Для некоторых поход в магазин может быть лишним поводом выйти из дома, как бы грустно это ни звучало.

По-настоящему побеждает не тот, кто меньше тратит, а тот, кто больше зарабатывает. В любой ситуации «обыграет» магазин лишь человек, который может не обращать внимания на ценники. Впрочем, например, в казино больше всех зарабатывает только его хозяин.