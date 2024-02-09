РФ приостановила штурмы под Купянском, но есть нюанс 2 9.02.2024, 17:05

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В Украине раскрыли планы оккупантов.

Оккупационные войска агрессора России снизили темпы наступательных действий в Купянском районе Харьковской области. Враг получил отпор и понес масштабные потери. Вероятно, теперь противник будет проводить ротацию или возьмет оперативную паузу. Об этом заявил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что за последние несколько дней на Купянском направлении фиксируется определенная стабилизация ситуации. Оккупанты в течение 10-20 дней проводили интенсивные наступательные действия, но теперь темпы снизились.

«По имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям, по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией», - сказал чиновник.

По его словам, захватчики будут менять свои планы действий.

«Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, либо будет сейчас у них ротация, либо будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать», - предположил Андрей Канашевич и подчеркнул, что ВСУ сохраняют контроль над ситуацией.