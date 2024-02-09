В Беларуси стали продавать Bitcoin за 22 рубля 1 9.02.2024, 17:28

3,396

Почти в семь тысяч раз дешевле рыночной цены.

Bitcoin по 21,99 рубля? Нет, это не шутка. У белорусов действительно есть возможность купить Bitcoin почти в семь тысяч раз дешевле рыночной цены (сегодня цена биткоина практически достигает 153 тыс. рублей). Безусловно, речь не о популярной цифровой криптовалюте, а о сыре Рогачевского молочноконсервного комбината.

Видео с необычным продуктом на прилавке одного из белорусских магазинов на днях поделился в TikTok пользователь под ником Leonardo_ne_Dovinchenyi. Там его продавали за 26,8 рубля за кило, однако оказалось, что можно найти белорусский Bitcoin ещё дешевле — в торговой сети Green его сейчас продают по цене 21,99 рубля за килограмм.

На предприятии, которое выпускает твёрдый сыр под столь оригинальным названием, порталу Onliner.by пояснили, что Bitcoin — вовсе не новинка. Производить его стали еще в начале 2023 года. Впрочем, вкус у него всё же отличается от других подобных — благодаря специфическому набору заквасочных культур, которые используют при его производстве.

В комментариях под видео пользователи отметили, что такой «биткоин» — это «очень хорошая инвестиция».

«Биткоин который я могу себе позволить. Может и он через 10 лет вырастит в цене в 30000 раз?», — поделился мечтами один из зрителей.