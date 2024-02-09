Новый главнокомандующий ВСУ и министр обороны Украины провели первое совещание 9.02.2024, 17:42

2,094

О чем говорили?

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским. Об этом сообщает в Telegram оборонное ведомство.

Отмечается, что на встрече был обсужден вопрос детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.

«Чрезвычайно важный вопрос - налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус - на действенную систему ротаций и отдыха подразделений», - прокомментировал Умеров.

Министр обороны и главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ - Силам беспилотных систем.

«Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задачи для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!», - подытожил министр обороны Украины.