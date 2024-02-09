В Щучине на показательный суд над 12-летним подростком согнали сотни школьников 5 9.02.2024, 17:59

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Несовершеннолетнего отправили в спецучреждение на год.

В Щучине суд публично рассматривал гражданское дело 12-летнего подростка, который с 9 лет неоднократно попадался на кражах. Было принято решение поместить его в спецучреждение на год, сообщили в прокуратуре Гродненской области.

Открытое выездное заседание прошло в здании Щучинского райисполкома, на нем присутствовали более 200 учащихся.

— Согласно материалам дела, несовершеннолетний в июле 2023 года совершил деяние, содержавшее признаки кражи по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поскольку на тот момент подросток не достиг возраста привлечения к ответственности, орган уголовного преследования принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщили в прокуратуре.

Мальчик уже совершил кражу, когда ему было девять лет, но тогда уголовное дело по аналогичной статье также не стали заводить в силу его возраста. Кроме того, его дважды ловили на правонарушениях, которые попадают под ст. 11.1 КоАП (Мелкое хищение).

С ребенком проводили профилактическую работу и инспекция по делам несовершеннолетних, и школа, где он учился, но безуспешно.

Основными причинами такого поведения в ходе заседания назвали «нежелание вести законопослушный образ жизни, склонность к противоправному поведению, ненадлежащий контроль за поведением и местонахождением подростка со стороны матери».

Суд принял решение поместить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение на год. Оно уже вступило в силу.