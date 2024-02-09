Баш на баш 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

9.02.2024, 18:10

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Сибирь такого точно не переживет.

Депутат Госдумы Гаврилов предложил «наладить бартерную торговлю со странами Африки, обменивая нефть на цветы».

По его словам, «за российские баррели можно приобретать тюльпаны, розы, ирисы и другие растения в Эфиопии, Кении, а также странах Латинской Америки».

Такое решение «позволит избавиться от импорта из Нидерландов, которые были включены в перечень «недружественных» государств, а также защитит россиян от переплат, сэкономит валюту и накажет «спекулянтов»:

«Спекулянты продолжают отправлять в больших объёмах евро за цветы в деревню Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают задорого».

Ну вот путинский режим медленно, но верно возвращается к натуральному обмену: вскоре будем подобно отсталым африканским племенам менять ресурсы «баш на баш».

А ведь ещё несколько лет назад звучали грозные заявления о том, что российский рубль вскоре займёт место доллара и евро, став мировой валютой.

В итоге российские рубли оказались неинтересны даже «дружественным» государствам Африки.

Зная как Кремль заключает сделки, эти розы и тюльпаны в итоге обойдутся РФ сильно дороже «цветов из голландских деревень», но назло Западу он готов совершать любые глупости.

Главное, чтобы хитрые «китайские партнёры» вовремя не подсуетились и не начали толкать свой металлом на колёсах (ошибочно именуемый «автомобилями») в обмен на российский лес.

Сибирь такого «взаимовыгодного» сотрудничества точно не переживёт.

Телеграм-канал «Запретное мнение»