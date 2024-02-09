«Врага ждет очень много неприятных сюрпризов» 1 9.02.2024, 18:27

Спикер ВСУ рассказал, что принесет назначение Сырского главкомом.

Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского доставит врагу немало неприятных сюрпризов. Ведь у генерал-полковника значительный боевой опыт.

Об этом сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии «Мы-Украина». Также он добавил, что Сырский знает все нужды военных и оперативную ситуацию на фронте.

«Врага ждет очень много неприятных сюрпризов», — сказал Евлаш о назначении нового главнокомандующего.

По словам спикера, большим преимуществом для Сырского является то, что он два года провел на фронте, а также сотрудничал с международными военными партнерами и НАТО.

«У него есть опыт, который он показал во время проведения киевской операции, харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была уничтожена и остановлена одна из крупнейших группировок ЧВК «Вагнер, которая насчитывала 10 бригад», — отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.

Операция в Бахмуте, добавил спикер, получила немало положительных оценок от западных и украинских генералов.

По словам Евлаша, акцент в работе Сырского будет направлен на создание нового рода войск, связанных с БПЛА.