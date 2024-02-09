«Врага ждет очень много неприятных сюрпризов»1
- 9.02.2024, 18:27
Спикер ВСУ рассказал, что принесет назначение Сырского главкомом.
Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского доставит врагу немало неприятных сюрпризов. Ведь у генерал-полковника значительный боевой опыт.
Об этом сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии «Мы-Украина». Также он добавил, что Сырский знает все нужды военных и оперативную ситуацию на фронте.
«Врага ждет очень много неприятных сюрпризов», — сказал Евлаш о назначении нового главнокомандующего.
По словам спикера, большим преимуществом для Сырского является то, что он два года провел на фронте, а также сотрудничал с международными военными партнерами и НАТО.
«У него есть опыт, который он показал во время проведения киевской операции, харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была уничтожена и остановлена одна из крупнейших группировок ЧВК «Вагнер, которая насчитывала 10 бригад», — отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.
Операция в Бахмуте, добавил спикер, получила немало положительных оценок от западных и украинских генералов.
По словам Евлаша, акцент в работе Сырского будет направлен на создание нового рода войск, связанных с БПЛА.