Генерал ВСУ сообщил о тревожной ситуации на фронте 9.02.2024, 18:46

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Россияне применили запрещенное оружие.

Российские оккупанты в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» все чаще применяют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский.

«За сутки 8 февраля россияне совершили 6 сбросов с БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-душительного действия хлорпикрин (предположительно, гранаты К-51)», - указывает генерал.

Кроме того, он отмечает, что в течение последней недели российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины с применением отравляющих веществ около десяти раз.

В то же время, генерал отмечает, что украинские военные продолжают удерживать оборонительные рубежи на Таврическом направлении.

«Общие потери врага за минувшие сутки составляют 417 российских оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БпЛА). В частности, это 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА различных типов», - добавляет Тарнавский.

Бригадный генерал указывает на то, что российские оккупанты значительно активизировали использование дронов-камикадзе в зоне ответственности ОСУВ «Таврия». По его словам, за минувшие сутки россияне выпустили по позициям украинских военных 114 дронов-камикадзе, что является наибольшим показателем с начала февраля.