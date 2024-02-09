Крик души: водители маршруток в Гродно эмоционально пожаловались на пассажиров 1 9.02.2024, 18:55

За что?

В редакцию «АвтоГродно» – от лица других водителей – обратился водитель маршрутки. Таким образом, через СМИ, он решил попросить пассажиров не игнорировать просьбы водителя в начале и во время движения на междугородных маршрутах. Поскольку «с 1 января штрафы уже 80 рублей». О чем речь?

«В последнее время мы регулярно получаем штрафы от сотрудников ГАИ за то, что наши пассажиры отстегиваются. Перед выездом мы посмотрели и убедились, что все пристегнуты, начинаем движение, а в дороге встречаем проверку и оказывается, что уже половина пассажиров в маршрутке сидит без ремней. Как так? И спрашивают с нас. Пассажир отстегнулся, а виноват водитель», – эмоционально высказался мужчина.

Он допустил, что если нарушений раньше не было, то водитель может отделаться предупреждением. А если были, то штраф – 2 базовые величины.

«С первого января базовая поднялась до 40 рублей, а значит мы платим уже 80 рублей, если в салоне хоть один пассажир отстегнулся. Если повторно фиксируют это нарушение, то штраф выше – уже от двух базовых», – посетовал водитель.

И рассказал, как реагируют на замечание отстегнувшиеся пассажиры: «Совершенно разные причины называют. Кому-то просто «неудобно». Кто-то отстегнулся, чтобы снять куртку, а обратно застегиваться не стал. У кого-то еще что-то. Но платим мы».

Мужчина предположил, что в ближайшее время проверки усилятся:

«Недавно на трассе М4 маршрутка насадилась на ограждение. А в Гомельской области выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с легковушкой, погибла 25-летняя девушка, травмы у обоих водителей и маленького ребенка. Неминуемо скоро будут усиливаться проверки. Уже вчера в Бресте проверяли на автовокзале все у маршруток: и резину, и огнетушитель, и аптечку. Вскоре ждем проверку в Гродно».