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В Киев приехала двухпартийная делегация из Конгресса США

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  • 9.02.2024, 19:05
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В Киев приехала двухпартийная делегация из Конгресса США

Ее возглавляет председатель комитета по разведке.

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет председатель комитета по разведке. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет «Европейская правда».

Днем 9 февраля посол опубликовала фото встречи делегации на киевском вокзале.

По ее словам, делегацию возглавляет председатель комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, также в составе – члены этого же комитета республиканец Фрэнч Хилл, демократ Джейсон Крау, демократ Эбигейл Спанбергер и член комитета по финансовым услугам, республиканец Зак Нанн.

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