Владельцев сети фитнес-клубов обвинили в налоговых махинациях более чем на миллион рублей 9 9.02.2024, 19:13

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Их имущество арестовано.

Владельцев сети фитнес-клубов, которые работали в Гродно, Минске и Витебске, подозревают в неуплате налогов более чем на 1 млн рублей. Они раздробили бизнес и благодаря этому незаконно пользовались упрощенной системой налогообложения, утверждают в Комитете госконтроля. На собственников завели уголовное дело, их имущество арестовано, пишет «Зеркало».

В управлении ДФР КГК по Гродненской области отчитались о пресечении противоправной деятельности двоих собственников сети фитнес-клубов, связанной с неуплатой налогов в крупном размере.

Контролеры обнаружили, что учредители в дополнение к основной компании зарегистрировали еще три подконтрольные и оформили на них новые фитнес-центры в Гродно, Минске и Витебске.

«Это позволило искусственно распределять между основной и вновь созданными фирмами получаемую выручку и необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения», — сообщили в ведомстве.

При этом учредителями всех компаний оказались оба бизнесмена. Они же ими и руководили, а сами компании вели единую деятельность. Так, купившие абонемент клиенты могли ходить в любой фитнес-клуб сети.

Благодаря незаконному применению «упрощенки» организация не заплатила налоги на общую сумму свыше 1 млн рублей.

В ходе обысков были изъяты документы и черновики, свидетельствующие о противоправной деятельности, а в минском офисе обнаружены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных компаний.

В отношении собственников сети возбуждено уголовное дело. На их имущество (дома, квартиры, дорогие авто и др.) наложен арест.