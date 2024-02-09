«Нас «выжимают» понемногу, но очень четко» 2 9.02.2024, 19:41

2,412

Белорусы рассказали, как лично их затрагивает увеличение коммуналки.

Евгения с зарплатой в 900 рублей и двумя детьми после подорожания услуг ЖКХ рассчитывает на поддержку близких. Петр считает ситуацию искусственной и возмущен ею, а Саша вынужден оплачивать три квартиры: свои и родных людей, поэтому его повышение тарифов коснется трижды.

Читатели издания еx-press.by честно рассказали, что они думают о подорожании коммунальных услуг:

Евгения:

«У меня типовая двухкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров. И это я буду в отопительный период платить 173,15 рубля в месяц, в летний период — 132,86 рубля. Только зарплата моя 900 рублей, я живу с двумя детьми. Дорожает буквально все. И о повышении моей зарплаты нет и речи…

То есть моя жизнь будет еще хуже. И опять буду искать способы сэкономить на расходах. Попробую искать эти самые государственные программы. Только это вряд ли, потому что работаю не на госструктуру.

Единственное, на что рассчитываю — поддержка близких. Ну, и поиск альтернативных источников дохода».

Петр:

«Почему из года в год мы должны платить за ЖКХ все больше и больше? Да потому что у нас привыкли к этой инфляции, которая на самом деле является искусственной. Кто ее придумал? Для чего она нужна? Деньги обесцениваются, и с каждым годом представляют все меньшую ценность.

Мне лично очень тяжело живется, хотя зарплата больше, чем у многих. Высчитываю каждую копейку и даже, когда еду на Минск, попутчиков стараюсь брать только за деньги…»

Мария:

«Я, к счастью, не занимаюсь всеми этими квартплатами. Это мама делает, я живу пока с родителями. Но каждый месяц время платежей — это нервные дни. Отдаю от своей зарплаты 200 рублей, остается 500. Всегда думала, что хорошо помогаю родителям, но получается — только за квартиру плачу, а они меня кормят, поят… и вообще содержат. А я только в отпуска езжу за свой счет, да и то недалеко — в Питер и Гродно могу нормально съездить».

Татьяна:

«На самом деле, на первый взгляд, все не так страшно. Тарифы привязали к базовой величине. С 1 января базовая величина — 40 рублей. Значит, сумма повышения не должна быть больше 20 рублей. То есть нас «выжимают» понемногу, но очень четко… Мы как подопытные муравьи, над которыми кто-то страшный и большой проводит опыты».

Саша:

«Квартплата для меня — не проблема, если бы я платил только за свою. Но помогаю маме-пенсионерке, так как большая часть ее пенсии уходит на бешено дорогие лекарства. А еще дочке помогаю, она живет на съемной квартире. Так что меня повышение квартплаты касается не один, а три раза. В общем, задолбало это все… Потому что не растут доходы наши так, как расходы…»