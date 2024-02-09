Американский эксперт: Генерал Сырский может изменить ход войны 2 9.02.2024, 19:53

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Роберт Гамильтон

Война, которую РФ ведет против Украины, вышла на новый этап.

Отставной полковник сухопутных сил США Роберт Гамильтон считает, что увольнение генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины не обязательно положительный момент, но Александр Сырский, который назначен на эту должность, может изменить ход войны, которую РФ ведет против Украины. Об этом Гамильтон заявил «Голосу Америки».

По его словам, надо сосредоточиться не только на сухопутной войне, потому что нельзя забывать, что продолжается морская война, с которой Украина хорошо справляется - в частности, вытеснила Черноморский флот РФ из западной части Черного моря.

«Украина и ее партнеры должны начать смотреть на все сферы этой войны - на земле, в воздухе, в Черном море. Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины», - отмечает американский эксперт.

Он не исключает, что Сырский и Зеленский захотят принять другой подход и очертить разные способы выхода из «тупика». В то же время Гамильтон напомнил, что Залужный был очень популярен как среди украинской общественности, так и в ВСУ.

«Сможет ли генерал Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны, которую еще кстати надо увидеть? Залужный был выдающейся фигурой во многих смыслах. Но опять же, нужен ли новый стратегический и оперативный подход? И это влечет за собой другие вопросы - какого типа и объема помощь Украине нужна? Когда и как эту помощь интегрируют в ВСУ и как ее применят для ведения войны?» - рассуждает американский полковник.

По его мнению, поддержка США Украины не зависит от увольнения Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и того, что его заменил Сырский. По словам Гамильтона, прежде всего поддержка Украины со стороны США сталкивается с проблемами чисто американского происхождения.

«У нас есть собственные проблемы, из-за которых поддержка в этом году даже не оказывалась. Все застряло в Конгрессе и администрация Байдена не смогла вытрясти это из Конгресса. Все же это война, которая длится два года2, - сказал Гамильтон.

Отставка генералов в США

По словам Гамильтона, генерал Залужный находился в должности в течение двух с половиной лет, начиная с июля 2021 года, и его увольнение не является беспрецедентным явлением. Специалист пояснил, что США тоже шли на аналогичные шаги во время войны. Такие меры принимаются по разным причинам: политическим, военным, а иногда «просто нужен новый подход». Например, президент Гарри Трумэн уволил генерала Дагласа Макартура с должности командира Командования сил ООН во время Корейской войны.

- У Трумэна и Макартура были разногласия по поводу стратегии. Президент - главнокомандующий, и он не соглашался со своим полевым командиром по поводу стратегии. У него были полномочия заменить его, и он это сделал. Макартур был уволен и заменен. Несмотря на все война в Корее продолжалась, - рассказал американец.

Гамильтон напомнил, что именно о новом подходе говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, что война вышла на новый этап, и к ней нужно подойти по-другому.