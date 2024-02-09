BBC о Сырском: Очень детально планирует операции и пресекает любые разговоры о поражении 1 9.02.2024, 21:06

Александр Сырский

Новый главком ВСУ настроен на победу в войне с РФ.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отличается крайне скрупулезным подходом к планированию операций, а любые разговоры в своем окружении о возможном поражении в войне жестко пресекает. Об этом сообщает BBC на основе рассказов людей, которые лично знакомы с генералом.

«Он смотрит на войну математически. Для него это задача, которую нужно решить, и он настроен это сделать. Условия этой задачи: есть враг, его надо уничтожить. Он настолько тщательно планирует военные операции, что у каждой из них есть день и час, когда они должны начаться и когда закончиться», — говорит бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, которая по роду службы много работала с Сырским.

Сам Сырский в одном из интервью западной прессе отмечал, что ему никогда не приходилось сражался против численно меньшего противника – наоборот враг всегда давил количеством. Знающие Сырского люди утверждают, что это обстоятельство отразилось на его манере планирования операций.

- Главный принцип — избегание лобовых атак, лобовых действий. Нужно просто знать свои возможности, сильные и слабые стороны. И хорошо знать противника, изучать его, использовать его сильные и слабые стороны, — рассказывал ранее Сырский.

Знающие люди говорят, что Александр Сырский в определенном смысле является противоположностью Валерия Залужного. Бывший главком имеет репутацию заботливого отца среди простых солдат. А вот Сырского называют человеком, погруженным в себя, он держит дистанцию даже с ближайшими сослуживцами. Некоторые называют его достаточно жестким командиром.

Также знакомые с генералом Сырским люди говорят, что он жестко пресекает любые разговоры о том, что Украина не сможет победить. Правда, в общении с прессой он более сдержан в этом вопросе.

«Шансы всегда есть. Их нужно найти и использовать», – сказал он в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, возможен ли сегодня перелом в войне в пользу Украины.