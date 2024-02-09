Дипломат: Встреча Байдена и Шольца может «подвинуть» Украину к дальнобойному оружию 1 9.02.2024, 21:22

Канцлер Германии находится с визитом в США.

Встреча президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем может помочь Украине получить новые дальнобойные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

- Важная встреча. Очень надеюсь, что и те возможности, которые мы еще не получили, они тоже обсудят. Надеюсь, что она подвинет нас к дальнобойным возможностям. Мы постоянно напоминаем обоим партнерам, что они нам очень нужны, - подчеркнула дипломат.

Стоит заметить, что канцлер Германии Олаф Шольц находится с визитом в США. В ходе визита глава немецкого правительства хотел обсудить с американскими чиновниками военную помощь Украине.

В частности, канцлер уже провел встречу с американскими сенаторами, которые рассматривают новое финансирование для Украины в размере более 60 млрд долларов.

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию о передаче дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать вражеские цели на расстоянии до 500 километров.