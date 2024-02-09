Появились первые фото украинских истребителей F-16 9.02.2024, 21:45

Украинские пилоты, проходящие подготовку на F-16 в США и Европе, впечатлены этим самолетом.

Украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях F-16. В среднем подготовка занимает около шести месяцев. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал украинский летчик «Фантом».

«Фантом» напомнил, что в ходе подготовки обучают не только пилотов, но и наземный персонал, в частности механиков, которые будут обслуживать самолеты, и подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач.

«По срокам, как и было спланировано, примерно 6 месяцев подготовка одного пилота или одной группы. Но есть нюансы, и они не связаны в основном с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть своя бюрократия, и она требует времени. Потому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану», - отметил пилот.

Также, по его словам, украинским пилотам было сложно на начальном этапе обучения, поскольку это самолет новой генерации. Он оборудован большим количеством систем и программ, которые необходимо вводить во время и до полета.

«Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немного иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16», - уточнил он.

Фото украинского F-16

Также пилот предоставил фото F-16, на который уже нанесли украинские опознавательные знаки. Пока что самолет находится за границей.

Фото: F-16 с украинскими опозновательными знаками (holosameryky.com)

Напомним, Украина в прошлом году неоднократно просила у союзников начать поставки F-16. Они необходимы для того, чтобы Россия потеряла преимущество в воздухе.

Часть союзников уже пообещали передать Украине свои F-16. По состоянию на август прошлого года было известно, что нашей стране предоставят 61 самолет.

Также несколько дней назад стало известно, что Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16.