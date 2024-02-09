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Хоть завтра меняй вывески

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  • Анатолий Несмиян
  • 9.02.2024, 22:01
  • 3,622
Хоть завтра меняй вывески
Анатолий Несмиян

МИД в современной России начинает выглядеть очень жалко.

Откровенно говоря, не совсем понятен механизм «раскачки». Понятно, что представитель МИД говорит очень абстрактные вещи, поэтому и прибегает к таким предельно размытым понятиям, как некий «Запад», «раскачать», «влиять». Запад - он большой. И разный. Кто именно? «Имя, сестра, имя!».

Как именно может происходить «раскачивание»? Посадили всех, кого можно, выгнали из страны тоже достаточно большое число людей, остальных поставили в ситуацию «больше трех не собираться», а проведение любой публичной акции - государственное преступление, и неважно, что там в конституции на этот счет сказано. Поэтому как именно некий зловредный Запад что-то будет раскачивать? И через кого?

МИД в современной России начинает выглядеть очень жалко, по сути, сегодня он просто департамент службы безопасности. Как самостоятельное ведомство он давно не при делах в силу того, что внешней политики у страны нет. Какая может быть внешняя политика, если одна часть мира просто закрыта, а у второй мы либо в подельниках, либо в вассалах?

Но какую-то активность создавать нужно, поэтому заявления МИДа все чаще напоминают заявления пресс-служб силовых структур. Зачастую до полного смыслового совпадения. Осталось овладеть профессиональным сленгом, и хоть завтра меняй вывески.

Анатолий Несмиян, Telegram

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