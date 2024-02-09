Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ 3 9.02.2024, 22:10

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Валерий Залужный

Сегодня Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Валерий Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и получения звания Героя Украины.

Залужный отметил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

«Честь и ответственность, которые я испытываю перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.