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Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ

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  • 9.02.2024, 22:10
  • 7,106
Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ
Валерий Залужный

Сегодня Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Валерий Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и получения звания Героя Украины.

Залужный отметил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

«Честь и ответственность, которые я испытываю перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

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