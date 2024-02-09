Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ 9.02.2024, 22:38

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Владимир Зеленский

Также определены новые заместители Александра Сырского и начальника украинского Генштаба.

Генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволен с должности начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, отмечает «Униан».

- Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны, - сказал Зеленский.

Он отметил, что новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он был командующим Силами территориальной обороны.

- Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели. Сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята - боевые, профессиональные, каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских. воинов, - добавил Зеленский.