«Путин трезвеет только тогда, когда видит силу» 9.02.2024, 22:58

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Нельзя допускать расползания российского зла.

В пятницу, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с главой комитета Палаты представителей по разведке, передает «24 канал».

По словам главы украинского государства, на встрече с конгрессменами были подняты три критических для Украины вопроса. Первое – это необходимость принятия нового пакета помощи от США, который до сих пор находится на обсуждении.

Второе – это поставка ПВО, а именно систем Patriot. И третий вопрос, который находился в повестке дня, – предоставление дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров.

Зеленский подытожил, что решения по передаче этого оружия пока нет.

- Америка помогла Украине выстоять в решающий момент. И сейчас, в этом году, время войны не стало проще. Вызовы чрезвычайны, и в Европе все больше раздается голосов о том, как в Кремле готовятся расширить агрессию, – заявил президент.

Глава украинского государства отметил важность продолжения американской поддержки

- Нельзя допускать расползания войны и российского зла. Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна, – напомнил Зеленский.

Отметим, что президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.