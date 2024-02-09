Ректор ЕГУ заявил о своей отставке 9.02.2024, 23:13

Кшиштоф Рыбиньский покинет пост уже в этом месяце.

Ректор Европейского гуманитарного университета Кшиштоф Рыбиньский сообщил о решении покинуть свой пост. Это, как следует из разосланного им информационного письма, должно произойти 29 февраля 2024 года, сообщает «Наша нива».

Кшиштоф Рыбиньский объясняет свое решение, которое «пришло после долгих размышлений», «необходимостью сосредоточиться на насущных проблемах со здоровьем, как личных, так и в моей семье».

Говоря о своих достижениях в должности, он отмечает, что при нем улучшилась финансовая база университета:

«Вместе нам удалось обеспечить значительное увеличение финансирования, собрав 4 миллиона евро для целевого фонда, 2,5 млн евро на текущие и новые проекты и дополнительные 0,5 млн евро заявок, решения по которым ожидаются весной».

Также он считает существенной аккредитацию двух новых программ по истории и экономике, что «является свидетельством наших академических инноваций».

Решение уйти в отставку было, по словам Рыбиньского, «принято с тяжелым сердцем, но также с убеждением, что это необходимо в интересах моего здоровья и здоровья моей семьи». При этом ЕГУ «занимает особое место в моем сердце, и я с нетерпением жду его дальнейших успехов в будущем».

Выдающийся польский экономист Кшиштоф Рыбиньский был ректором ЕГУ совсем недолго, его избрали на эту должность всего год назад, в начале 2023 года. Перед тем он возглавлял экономический университет в Казахстане, а также был вице-президентом Нацбанка Польши.